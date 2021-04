L'accessorio che è impossibile non notare (Di mercoledì 21 aprile 2021) Negli ultimi due decenni il piercing ha perso il suo originario carattere punk, uscendo letteralmente allo scoperto. Nel corso degli anni sono state tantissime le sue interpretazioni: dalla classica barretta da ombelico anni Novanta al cristallo da naso Duemila, fino al septum di origini antichissime, rispolverato di recente anche in passerella. Per la primavera estate 2021 il celebre anello assume una nuova, originale versione: la collana choker a forma di piercing. La collana piercing sulla passerella di Sportmax PE21. Leggi anche › I gioielli più belli della primavera estate 2021 Dove l’abbiamo vista Un gioiello perfetto per chi non è avvezzo ai buchi, ma ama lo stile grunge. La sua forma è identica in tutto e per tutto al circular barbell, il piercing ad anello aperto con ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Negli ultimi due decenni il piercing ha perso il suo originario carattere punk, uscendo letteralmente allo scoperto. Nel corso degli anni sono state tantissime le sue interpretazioni: dalla classica barretta da ombelico anni Novanta al cristallo da naso Duemila, fino al septum di origini antichissime, rispolverato di recente anche in passerella. Per la primavera estate 2021 il celebre anello assume una nuova, originale versione: la collana choker a forma di piercing. La collana piercing sulla passerella di Sportmax PE21. Leggi anche › I gioielli più belli della primavera estate 2021 Dove l’abbiamo vista Un gioiello perfetto per chi non è avvezzo ai buchi, ma ama lo stile grunge. La sua forma è identica in tutto e per tutto al circular barbell, il piercing ad anello aperto con ...

