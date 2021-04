La battaglia sui dati dei minori di 13 anni in Gran Bretagna contro TikTok (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono ancora i dati dei minori di 13 anni al centro delle polemiche per quanto riguarda la piattaforma TikTok. In Gran Bretagna, infatti, l’ex commissaria per l’infanzia Anne Longfield sta promuovendo una class action contro la piattaforma di proprietà di ByteDance per le modalità con cui raccoglie i dati degli utenti d’età inferiore ai 13 anni, nonostante le policies di TikTok prevedano un utilizzo soltanto per i ragazzi con età maggiore rispetto a questo limite. La presenza dei bambini su TikTok è da sempre un nodo fondamentale nell’utilizzo e nella promozione della piattaforma. LEGGI ANCHE > Cosa succederà a TikTok ora che Biden è presidente degli Stati Uniti Bambini su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono ancora ideidi 13al centro delle polemiche per quanto riguarda la piattaforma. In, infatti, l’ex commissaria per l’infanzia Anne Longfield sta promuovendo una class actionla piattaforma di proprietà di ByteDance per le modalità con cui raccoglie idegli utenti d’età inferiore ai 13, nonostante le policies diprevedano un utilizzo soltanto per i ragazzi con età maggiore rispetto a questo limite. La presenza dei bambini suè da sempre un nodo fondamentale nell’utilizzo e nella promozione della piattaforma. LEGGI ANCHE > Cosa succederà aora che Biden è presidente degli Stati Uniti Bambini su ...

