Il coraggio di Pirlo l’unico tesserato del calcio mondiale a favore della Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) Essere Andrea Pirlo vuol dire avere il coraggio di assumere posizioni scomode, di scegliere di sfidare il mare aperto in solitario come se fosse Soldini. Andrea Pirlo non ha timore di schierarsi contro il flusso della maggioranza. E ieri lo ha dimostrato. Lui, unico e solo rappresentante del mondo del calcio (allenatori, calciatori, raccattapalle, speaker, magazzinieri, massaggiatori) che si è schierato in favore della Superlega. E non stateci qui ad ammorbare che lo ha fatto per rendersi ancor più accondiscendente agli occhi del padrone, è una visione miope e in malafede. Cosa c’entra che Agnelli è stato il promotore della Superlega l’iniziativa che ha rivoluzionato il calcio per 48 ore: dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Essere Andreavuol dire avere ildi assumere posizioni scomode, di scegliere di sfidare il mare aperto in solitario come se fosse Soldini. Andreanon ha timore di schierarsi contro il flussomaggioranza. E ieri lo ha dimostrato. Lui, unico e solo rappresentante del mondo del(allenatori, calciatori, raccattapalle, speaker, magazzinieri, massaggiatori) che si è schierato in. E non stateci qui ad ammorbare che lo ha fatto per rendersi ancor più accondiscendente agli occhi del padrone, è una visione miope e in malafede. Cosa c’entra che Agnelli è stato il promotorel’iniziativa che ha rivoluzionato ilper 48 ore: dalla ...

