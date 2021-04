George Floyd, l’agente Chauvin condannato per omicidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) George Floyd, o giurati di Minneapolis hanno raggiunto l’unanimità, l’agente Chauvin è ritenuto responsabile di tutti i capi d’imputazione. Derek Chauvin, decisione lampo della giuria, condannato per omicidio (Getty Images)Adesso rischia 40 anni di carcere, il video del suo ginocchio per nove minuti sul collo dell’afroamericano aveva aperto delle ferite mai sanate in America. Le violenze della polizia contro i neri da sempre sono state degli episodi che hanno riaperto le ferite del popolo afroamericani. Le parole “Colpevole, colpevole, colpevole” sono risuonate per ben tre volte nell’aula popolare del tribunale di Minneapolis. Finalmente giustizia è stata fatta per il caso del ragazzo nero , a giuria di Minneapolis ha ammesso un verdetto di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021), o giurati di Minneapolis hanno raggiunto l’unanimità,è ritenuto responsabile di tutti i capi d’imputazione. Derek, decisione lampo della giuria,per(Getty Images)Adesso rischia 40 anni di carcere, il video del suo ginocchio per nove minuti sul collo dell’afroamericano aveva aperto delle ferite mai sanate in America. Le violenze della polizia contro i neri da sempre sono state degli episodi che hanno riaperto le ferite del popolo afroamericani. Le parole “Colpevole, colpevole, colpevole” sono risuonate per ben tre volte nell’aula popolare del tribunale di Minneapolis. Finalmente giustizia è stata fatta per il caso del ragazzo nero , a giuria di Minneapolis ha ammesso un verdetto di ...

Advertising

ilpost : Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd - fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - lorepregliasco : Processo per la morte di George Floyd: il poliziotto Derek Chauvin colpevole per omicidio di secondo e terzo grado - defencelexxanna : RT @14Mmemmy: È stata fatta giustizia per George Floyd e per la sua famiglia Finalmente Ora puoi riposare in pace #GeorgeFloydTrial https:/… - FuffaForte : RT @marcodimaio: Condannato per omicidio di secondo grado e omicidio colposo l’ex agente di polizia che uccise George Floyd. È stata fatta… -