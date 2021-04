Genova, regole per i monopattini: obbligo casco e limite 20 km/h (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Comune di Genova è al lavoro su un’ordinanza che regolamenti l’uso dei monopattini. Uso del casco obbligatorio e velocità massima di 20 km/h tra le norme principali. Genova – Il capoluogo ligure ha intenzione di varare un’ordinanza che stabilisca regole più chiare, con relative sanzioni, circa l’uso dei monopattini elettrici. monopattini, obblighi e limitazioni Il Comune di Genova è infatti per far sì che dal prossimo 1 giugno in città siano valide per i monopattini elettrici obblighi e limitazioni specifici: limite di velocità a 20 km/h sulle strade cittadine, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e l’obbligo di indossare un casco protettivo anche per i ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Comune diè al lavoro su un’ordinanza che regolamenti l’uso dei. Uso delobbligatorio e velocità massima di 20 km/h tra le norme principali.– Il capoluogo ligure ha intenzione di varare un’ordinanza che stabiliscapiù chiare, con relative sanzioni, circa l’uso deielettrici., obblighi e limitazioni Il Comune diè infatti per far sì che dal prossimo 1 giugno in città siano valide per ielettrici obblighi e limitazioni specifici:di velocità a 20 km/h sulle strade cittadine, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e l’di indossare unprotettivo anche per i ...

simcopter : RT @ultimenotizie: #Genova introduce regole per i #monopattini: limite di velocità a 20 km/h sull'intera rete viaria cittadina, ridotto a 6… - licprospero : RT @ultimenotizie: #Genova introduce regole per i #monopattini: limite di velocità a 20 km/h sull'intera rete viaria cittadina, ridotto a 6… - ultimenotizie : #Genova introduce regole per i #monopattini: limite di velocità a 20 km/h sull'intera rete viaria cittadina, ridott… - ComunediGenova : Nuove regole per i #monopattinielettrici: dal 1 giugno #limitidivelocità e #cascoobligatorio anche per i maggiorenn… - PatriziaOrlan11 : RT @LiguriaNotizie: Uso del monopattino a Genova, le nuove regole dal 1° giugno -