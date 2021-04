Gattuso ne ha cacciato via un altro | siamo già a cinque

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio, l’ultimo scontro diretto degli azzurri in chiave Champions League.chiede massima concentrazione e ieri i suoi metodi hanno colpito anche Elmas. Il centrocampista macedone è stato allontanato dall’allenamento prima che terminasse perchè non è piaciuto l’atteggiamento avuto in certe fasi del lavoro di campo.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... scrive su Facebook Daniele, condannando la scelta di. "Ha capito che farà giocare quel ...di spaccare tutto quando si entra in campo e se non ci si allena bene è giustissimo che venga",...non ha particolari problemi di formazione, anche se Elmas non dovrebbe essere convocato, visto che nella giornata di ieri è statodall'allenamento. Con la Lazio, però, ritorna Lozano ...Elmas cacciato da Gattuso durante l'allenamento? Carlo Alvino smentisce e sui social scrive: "A proposito di allenamenti vale la pena informare che a quello di ieri ha partecipato per tutta la durata ...In mattinata, il Corriere dello Sport ha riferito che Gattuso avrebbe allontanato Eljif Elmas dalla seduta di allenamento di ieri. Ma il giornalista Carlo ...