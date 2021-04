Gabriel Garko, lo sfogo dell’attore: “Basta insulti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Garko, l’outing e gli scandali Ares Gate e Petrol-Mafia Gabriel Garko, noto attore ed ex modello si è raccontato in un’intervista che sarà pubblicata sulle prossime pagine di Chi. Il… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021), l’outing e gli scandali Ares Gate e Petrol-Mafia, noto attore ed ex modello si è raccontato in un’intervista che sarà pubblicata sulle prossime pagine di Chi. Il… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Gabriel Garko, Anna Bettozzi ed i soldi dei Casalesi: “Gogna mediatica non facile da sopportare” - infoitcultura : Ares-Gate, Gabriel Garko si difende: 'Gogna mediatica nei miei confronti' - Dorian221190 : RT @gayit: Gabriel Garko racconta la sua verità tra Ares Gate, Ana Bettz e coming out: 'Basta bugie' - Ema_poet : RT @CasaPoeta: Da domani su “Chi” - infoitcultura : Gabriel Garko: 'Mio padre non sta bene e io sono nella gogna'. Poi l'attacco a Massimo Giletti -