Elisa Isoardi. Akash Kumar rivela: “Mi sono pentito” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Akash Kumar,il modello indiano, ex naufrago al L’Isola dei Famosi, durante la puntata di Punto Z, lo speciale di Tommaso Zorzi, l’opinionista del programma, ha rivelato la sua opinione su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 aprile 2021),il modello indiano, ex naufrago al L’Isola dei Famosi, durante la puntata di Punto Z, lo speciale di Tommaso Zorzi, l’opinionista del programma, hato la sua opinione su… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - paolamainardii1 : RT @SpettacoliNEWS: #IlPuntoZ: anticipazioni ?? #AkashKumar: «Ho regalato due mila euro di vestiti a Elisa Isoardi e me ne sono pentito» #… - tzvip61 : RT @SpettacoliNEWS: #IlPuntoZ: anticipazioni ?? #AkashKumar: «Ho regalato due mila euro di vestiti a Elisa Isoardi e me ne sono pentito» #… - Malvy34087444 : RT @SpettacoliNEWS: #IlPuntoZ: anticipazioni ?? #AkashKumar: «Ho regalato due mila euro di vestiti a Elisa Isoardi e me ne sono pentito» #… -