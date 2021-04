Decreto riaperture approvato: Coprifuoco alle 22. Via libera agli spostamenti tra regioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) approvato il nuovo Decreto, ma la Lega di Matteo Salvini si astiene. Il provvedimento in vigore fino al 31 luglio. Prorogato lo stato d’emergenza Leggi su corriere (Di mercoledì 21 aprile 2021)il nuovo, ma la Lega di Matteo Salvini si astiene. Il provvedimento in vigore fino al 31 luglio. Prorogato lo stato d’emergenza

Advertising

ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è molto critico nei confronti del governo sulle #riaperture: 'Si sono guardat… - Open_gol : Si infiamma lo scontro nel governo, tutti contro la Lega - Roberto53402737 : RT @borghi_claudio: Condivido al 100% la scelta di non votare il DL riaperture che contiene troppe sciocchezze senza senso dal #coprifuoco… - cristalaltea : RT @borghi_claudio: Condivido al 100% la scelta di non votare il DL riaperture che contiene troppe sciocchezze senza senso dal #coprifuoco… -