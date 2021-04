Cristina Parodi | lacrime per le dediche dei figli durante La Canzone Segreta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Grande emozione per, chel’ultima puntata de Laè stata raggiunta dalle lettere dei suoi(lontani per carriera e studi) e che, per via della pandemia, non possono tornare a casa da diverso tempo. Le loro parole, lette in studio, sono state un balsamo per i sentimenti della conduttrice, che ha apprezzato ovviamente moltissimo., ledeiAngelica, Benedetta e Alessandro Ospite de Laha avuto una bellissima sorpresa: Benedetta, Alessandro ed Angelica, i suoi, che hanno registrato dei video dedicati alla madre e ...

... questo il nome cambiato in extremis per il programma di Serena Rossi, ha avuto una formula diversa delle precedenti sere, da un parte ci sono stati tre ospiti, Max Giusti ed Adriano ...Chissà cosa penserà Giorgio Gori, marito di, della bellissima sorpresa che i figli le hanno riservato questa sera in occasione dell'ultima puntata di Canzone Segreta . Tra i protagonisti della sorpresa a, ci ...Grande emozione per Cristina Parodi, che durante l’ultima puntata de La Canzone Segreta è stata raggiunta dalle lettere dei suoi figli (lontani per carriera e studi) e che, per via della pandemia, non ...Canzone Segreta replica ultima puntata 20 aprile, Stasera Canzoni Segrete su Rai Premium e in streaming. La seconda edizione ci sarà.