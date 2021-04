Covid Lombardia, test salivari a scuola da maggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) test Covid salivari in arrivo a scuola in Lombardia. A partire “da maggio, la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’università degli studi di Milano”, ha annunciato il governatore Attilio Fontana. Questi test, spiega Fontana, sono “meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare”. Pertanto “ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati e non negli ospedali”. “La richiesta di utilizzare i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021)in arrivo ain. A partire “da, lautilizzerà in ambito scolastico imolecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’università degli studi di Milano”, ha annunciato il governatore Attilio Fontana. Questi, spiega Fontana, sono “meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare”. Pertanto “ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati e non negli ospedali”. “La richiesta di utilizzare i ...

