Covid | Fornaro | ' Lega mina credibilità governo'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il decreto sulle riaperture approvato dal Consiglio dei ministri è null'altro che la trasposizione in norme delle decisioni assunte in piena unità e concordia dalla cabina di regia della scorsa settimana. Salvini da alcuni giorni ha continuato ad alzare l'asticella delle riaperture ed è apparso più preoccupato della competizione nei sondaggi con la Meloni che della solidità della compagine di governo". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Con l'astensione di questa sera la Lega mina la credibilità del governo e Salvini, nei fatti, sconfessa la sua delegazione di ministri. A chi giova tutto ciò? Non certo agli italiani".

