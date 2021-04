Covid: dal 26 aprile le zone gialle, carta verde per viaggiare. Vaccini: distribuite 1,5 milioni di dosi Pfizer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo decreto legge anti Covid, valido dal 26 aprile al 31 luglio, è atteso oggi in approvazione al Consiglio dei ministri. Da lunedì prossimo parecchie regioni passeranno in zona gialla, la scuola riaprirà in presenza anche se non al 100% e ci sarà la novità della “carta verde” per spostarsi fra regioni di diverso colore. Vaccini: dopo l’ok a Johnson & Johnson da parte di Ema la campagna vaccinale accelera. Anche grazie a nuove massicce forniture di Pfizer. Vaccinazioni a ritmo serrato Dopo l’ok dell’Ema e dell’Aifa, che lo raccomanda per gli over 60, si distribuiscono le 184mila dosi del vaccino Johnson & Johnson immagazzinate a Pratica di Mare. Lo annuncia il commissariato Figliuolo, aggiungendo che è partita anche la consegna di oltre 1,5 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo decreto legge anti, valido dal 26al 31 luglio, è atteso oggi in approvazione al Consiglio dei ministri. Da lunedì prossimo parecchie regioni passeranno in zona gialla, la scuola riaprirà in presenza anche se non al 100% e ci sarà la novità della “” per spostarsi fra regioni di diverso colore.: dopo l’ok a Johnson & Johnson da parte di Ema la campagna vaccinale accelera. Anche grazie a nuove massicce forniture di. Vaccinazioni a ritmo serrato Dopo l’ok dell’Ema e dell’Aifa, che lo raccomanda per gli over 60, si distribuiscono le 184miladel vaccino Johnson & Johnson immagazzinate a Pratica di Mare. Lo annuncia il commissariato Figliuolo, aggiungendo che è partita anche la consegna di oltre 1,5 ...

