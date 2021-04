Cosa è il certificato verde con cui ci si potrà spostare liberamente da lunedì 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cos’è il certificato verde con cui ci si potrà spostare liberamente da lunedì 26 aprile Cos’è il certificato verde, il documento con cui ci si potrà spostare liberamente dal 26 aprile 2021? Si tratta di un documento, un’anticipazione del passaporto vaccinale europeo, per entrare e uscire liberamente dagli stati dell’Unione Europea. Il certificato per l’avvenuta vaccinazione avrà una durata di sei mesi e sarà rilasciato della struttura in cui è stata effettuata la vaccinazione su richiesta del cittadino. All’interno saranno indicati il tipo di vaccino somministrato, il produttore del vaccino e il numero di dosi effettuate rispetto al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cos’è ilcon cui ci sida26Cos’è il, il documento con cui ci sidal 262021? Si tratta di un documento, un’anticipazione del passaporto vaccinale europeo, per entrare e usciredagli stati dell’Unione Europea. Ilper l’avvenuta vaccinazione avrà una durata di sei mesi e sarà rilasciato della struttura in cui è stata effettuata la vaccinazione su richiesta del cittadino. All’interno saranno indicati il tipo di vaccino somministrato, il produttore del vaccino e il numero di dosi effettuate rispetto al ...

