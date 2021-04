Cocciniglia tartaruga | l’insetto che uccide i pini di Roma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Le temperature stanno progressivamente aumentando. La primavera è entrata nel vivo e, per idi, questa non è una buona notizia. La stagione infatti porta inevitabilmente alla schiusa delle larve della: qual è la causa? La, il cui nome scientifico è Toumeyella parvicornis, è un insetto parassita dei

Advertising

ilpost : Un insetto sta distruggendo i pini di Roma - CorazzaEfisia : RT @ineziessenziali: Un insetto sta distruggendo i pini di Roma - iphoneapple6S : RT @ilpost: Un insetto sta distruggendo i pini di Roma - RaffaCappuccio : Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Un insetto sta distruggendo i pini di Roma. - ineziessenziali : Un insetto sta distruggendo i pini di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Cocciniglia tartaruga

Il Post

La, un parassita arrivato dall'America, in Italia non ha predatori: ma c'è un ...AgenPress . "Sono circa un milione i pini a rischio della Capitale, se contiamo gli alberi fino al litorale laziale, a causa dell'attacco della '', un insetto infestante che li sta letteralmente sterminando. Dopo le palme Roma rischia di perdere anche i pini, ma stavolta solo per l'incuria. Sapete quanto ha stanziato Roma ...La cocciniglia tartaruga, un parassita arrivato dall'America, in Italia non ha predatori: ma c'è un piano All’inizio del 2014 ci si accorse che i pini domestici intorno al lago Patria, in provincia di ...Alle 12.30 una commissione Ambiente su Teams con ospite il dottore forestale Gianpiero Canaitni, che ha monitorato 185 pini di Corso Trieste ...