"Ci sono dei problemi". Isola dei Famosi, guai per Ignazio Moser. La sua strada per l'Honduras e tutta in salita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in arrivo nuovi concorrenti. Da quello che fa sapere TvBlog, nella puntata di giovedì 22 aprile 2021, Ilary darà il benvenuto a quattro naufraghi: Matteo Diamante, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia. Con loro avrebbe dovuto esserci anche il modello Ludovico Vacchelli, ma, sempre secondo quanto riferisce la testata, la trattativa sarebbe saltata. Poi c'è da dire che in tanti vorrebbero un altro volto noto. La sua presenta è stata chiacchieratissima negli ultimi giorni, proprio per via del suo eventuale sbarco all'Isola 2021. Prima si è saputo che avesse chiuso l'accordo con Mediaset e che sarebbe stato sul punto di salpare, tuttavia poco dopo si è sussurrato che la sua compagna gli avrebbe fatto cambiare idea. E pare proprio che l'idea si stata cambiata.

