Whatsapp, a breve cambierà totalmente: la novità assoluta (Di martedì 20 aprile 2021) Gli sviluppatori di Whatsapp sono pronti a lanciare una novità assoluta riguardante un cambio totale: i dettagli Gli sviluppatori di Whatsapp, com’è ben noto, sono sempre al lavoro per lanciare novità interne all’app. Diverse le possibili funzionalità che in questi mesi fanno tanto chiacchierare: dall’utilizzo di uno stesso account su più dispositivi, al cambio di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Gli sviluppatori disono pronti a lanciare unariguardante un cambio totale: i dettagli Gli sviluppatori di, com’è ben noto, sono sempre al lavoro per lanciareinterne all’app. Diverse le possibili funzionalità che in questi mesi fanno tanto chiacchierare: dall’utilizzo di uno stesso account su più dispositivi, al cambio di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ribsishere : dato che mi sto annoiando E QUALCUNO MI VIETA DI STARE SU WHATSAPP faccio un breve thread che nessuno si filerà ?? - Russia_Italia : Spesso ci chiedono: 'E' più facile sposarsi in Italia o in Russia?'. Nella nostra sezione 'File c'è una breve guida… - Russia_Italia : Visto per i parenti di cittadini russi. Nella nostra sezione 'File' c'è una breve guida su questo argomento. Per… - Casa_in_Toscana : Trieste (Livorno) : Offro prestiti a breve, medio e lungo termine da 2000 € a 500.000 € e oltre. whatsapp: il mio k… - infoitscienza : Questa la nuova stupefacente funzione di WhatsApp disponibile a breve sui nostri cellulari -