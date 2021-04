Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 10:10 (Di martedì 20 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio parliamo di scuola è fissato alle 17 di oggi l’incontro tra governo e regioni e anche sindaci per limare le Ultime decisioni in vista della riapertura annunciata da Mario Draghi per il 26 aprile il no della scuola il premier vuole il rientro in classe per tutti gli studenti le regioni ma anche i sindacati Lanciano l’allarme non siamo ancora pronti il presidente Lombardo Fontana impossibile le scuole al 100% e trasporti a 50% ma ascoltiamo sul tema Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF detto al capo di gabinetto Ma anche a capo dipartimento che in questo momento per noi come anche per le scuole non sono pronte a riaprire insicurezza nelle zone arancioni e delle zone rosse niente è cambiatorispetto a questo anno appena trascorso avevamo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio parliamo di scuola è fissato alle 17 di oggi l’incontro tra governo e regioni e anche sindaci per limare ledecisioni in vista della riapertura annunciata da Mario Draghi per il 26 aprile il no della scuola il premier vuole il rientro in classe per tutti gli studenti le regioni ma anche i sindacati Lanciano l’allarme non siamo ancora pronti il presidente Lombardo Fontana impossibile le scuole al 100% e trasporti a 50% ma ascoltiamo sul tema Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF detto al capo di gabinetto Ma anche a capo dipartimento che in questo momento per noi come anche per le scuole non sono pronte a riaprire insicurezza nelle zone arancioni e delle zone rosse niente è cambiatorispetto a questo anno appena trascorso avevamo ...

