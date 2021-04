Tifosi allo stadio, il Cts rimanda tutto al 1 giugno: “Non oltre i 1000 spettatori” (Di martedì 20 aprile 2021) Doccia gelata per il campionato di Serie A di calcio: nella bozza del nuovo decreto legge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l’ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano ancora di poter bloccare il rinvio. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti emanato un documento dove si legge che le riaperture dei Tifosi allo stadio avverranno dal 1 giugno, ma con un numero massimo di 1000 spettatori nelle regioni a zona gialla. “La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 al chiuso“. La finale di Coppa Italia, quindi, tra Juve e Atalanta, dovrebbe essere a porte ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Doccia gelata per il campionato di Serie A di calcio: nella bozza del nuovo decreto legge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l’ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano ancora di poter bloccare il rinvio. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti emanato un documento dove si legge che le riaperture deiavverranno dal 1, ma con un numero massimo dinelle regioni a zona gialla. “La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo dinon può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 al chiuso“. La finale di Coppa Italia, quindi, tra Juve e Atalanta, dovrebbe essere a porte ...

