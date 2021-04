Superlega, “pronti a partire a settembre” (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – La Superlega è pronta per partire a settembre. Dopo l’annuncio che ha creato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, aprendo un conflitto tra i club ribelli da una parte e Fifa e Uefa dall’altra, è il segretario generale della neonata Superlega, Anas Laghrari, a fornire una prima indicazione sui tempi di questa possibile rivoluzione. “Vogliamo creare il miglior calcio. Tutto potrebbe anche iniziare in cinque mesi”, assicura Laghrari, intervistato da Le Parisien. L’intenzione, dice, è di creare un campionato “che tutti vogliono vedere, che faccia sognare, per rinnovare un calcio che è entrato nella follia di trasferimenti e denaro”. “Le giovani generazioni sono meno interessate al calcio, si concentrano sulla console o su qualcos’altro e si collegano solo per i grandi match. Ma questi grandi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Laè pronta per. Dopo l’annuncio che ha creato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, aprendo un conflitto tra i club ribelli da una parte e Fifa e Uefa dall’altra, è il segretario generale della neonata, Anas Laghrari, a fornire una prima indicazione sui tempi di questa possibile rivoluzione. “Vogliamo creare il miglior calcio. Tutto potrebbe anche iniziare in cinque mesi”, assicura Laghrari, intervistato da Le Parisien. L’intenzione, dice, è di creare un campionato “che tutti vogliono vedere, che faccia sognare, per rinnovare un calcio che è entrato nella follia di trasferimenti e denaro”. “Le giovani generazioni sono meno interessate al calcio, si concentrano sulla console o su qualcos’altro e si collegano solo per i grandi match. Ma questi grandi ...

