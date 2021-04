Superlega, le Nazionali di calcio senza i big delle 12 ribelli? Ecco come giocherebbero (Di martedì 20 aprile 2021) Il terremoto che ha scosso il mondo del calcio dopo l’annuncio della Superlega potrebbe ripercuotersi anche a livello di squadre Nazionali, con la FIFA che ha minacciato l’esclusione per i giocatori dei 12 club ribelli dalle formazioni dei propri Paesi. Una situazione che potrebbe presentarsi già a partire dal Mondiale del Qatar 2022 (se non addirittura dall’Europeo del prossimo giugno). Abbiamo provato allora a schierare le formazioni tipo delle Nazionali top escludendo i giocatori dei club “scissionisti”. Ecco cosa ne è venuto fuori, con Brasile e Inghilterra irriconoscibili. come giocherebbero LE Nazionali senza I GIOCATORI delle 12 ribelli ITALIA Meret Florenzi ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il terremoto che ha scosso il mondo deldopo l’annuncio dellapotrebbe ripercuotersi anche a livello di squadre, con la FIFA che ha minacciato l’esclusione per i giocatori dei 12 clubdalle formazioni dei propri Paesi. Una situazione che potrebbe presentarsi già a partire dal Mondiale del Qatar 2022 (se non addirittura dall’Europeo del prossimo giugno). Abbiamo provato allora a schierare le formazioni tipotop escludendo i giocatori dei club “scissionisti”.cosa ne è venuto fuori, con Brasile e Inghilterra irriconoscibili.LEI GIOCATORI12ITALIA Meret Florenzi ...

