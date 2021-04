Roma, venerdì lo sciopero del trasporto pubblico: bus e metro a rischio (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Lo sciopero nazionale di venerdì 23 aprile, indetto dal sindacato Orsa, mette a rischio il trasporto pubblico a Roma. L’agitazione dei lavoratori durerà 4 ore, dalle 20.30 a fine servizio. A essere interessate saranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse) che le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl: sono possibili dunque disservizi nelle ore serali. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Lo sciopero nazionale di venerdì 23 aprile, indetto dal sindacato Orsa, mette a rischio il trasporto pubblico a Roma. L’agitazione dei lavoratori durerà 4 ore, dalle 20.30 a fine servizio. A essere interessate saranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse) che le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl: sono possibili dunque disservizi nelle ore serali.

