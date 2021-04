Ragazzi assembrati senza mascherine e una donna positiva al Covid a passeggio: scattano denunce e sanzioni (Di martedì 20 aprile 2021) Nel fine settimana passato gli agenti del Commissariato di Gaeta, secondo le direttive impartite dalla Questura di Latina, hanno predisposti mirati servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid – 19. I controlli si sono svolti non solo nelle zone centrali della cittadina pontina, ma anche sul litorale e le aree verdi che sono stati sotto osservazione. Ragazzi assembrati sul lungomare In particolare, nel corso dei predetti servizi di prevenzione e controllo del territorio, è giunta anche una segnalazione alla Centrale Operativa di Latina, attraverso l’applicativo Youpol, in ordine ad assembramenti sul lungomare di Serapo. In effetti, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così multato 5 giovani di Fondi che si erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Nel fine settimana passato gli agenti del Commissariato di Gaeta, secondo le direttive impartite dalla Questura di Latina, hanno predisposti mirati servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus– 19. I controlli si sono svolti non solo nelle zone centrali della cittadina pontina, ma anche sul litorale e le aree verdi che sono stati sotto osservazione.sul lungomare In particolare, nel corso dei predetti servizi di prevenzione e controllo del territorio, è giunta anche una segnalazione alla Centrale Operativa di Latina, attraverso l’applicativo Youpol, in ordine ad assembramenti sul lungomare di Serapo. In effetti, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno così multato 5 giovani di Fondi che si erano ...

