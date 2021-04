Malgioglio contro Bosé: ”Negazionista? Si faccia un giro in ospedali brasiliani” (Di martedì 20 aprile 2021) ”Non capisco come Miguel Bosé possa aver rilasciato delle dichiarazioni dove nega l’esistenza del Covid. Io lo manderei a farsi un giro negli ospedali in Brasile dove stanno morendo anche i bambini e dove c’è gente intubata che sta soffrendo”. Così Cristiano Malgioglo all’Adnkronos attacca Miguel Bosé dopo le sue dichiarazioni rilasciate a una tv spagnola dove nega l’esistenza del Covid. “Sono rimasto veramente sconvolto dalle sue parole – prosegue – un personaggio pubblico che dice quelle cose in televisione dà un messaggio negativo e inaccettabile soprattutto per i giovani. Ha fatto un danno enorme. Era un ragazzo, bello, ricco e intelligente – ricorda – negli anni ’80 ci frequentavamo, come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d’amore?”’. M algioglio parla anche dell’intervista che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) ”Non capisco come Miguelpossa aver rilasciato delle dichiarazioni dove nega l’esistenza del Covid. Io lo manderei a farsi unnegliin Brasile dove stanno morendo anche i bambini e dove c’è gente intubata che sta soffrendo”. Così Cristiano Malgioglo all’Adnkronos attacca Migueldopo le sue dichiarazioni rilasciate a una tv spagnola dove nega l’esistenza del Covid. “Sono rimasto veramente sconvolto dalle sue parole – prosegue – un personaggio pubblico che dice quelle cose in televisione dà un messaggio negativo e inaccettabile soprattutto per i giovani. Ha fatto un danno enorme. Era un ragazzo, bello, ricco e intelligente – ricorda – negli anni ’80 ci frequentavamo, come ha fatto a cadere in una vita così dissoluta solo per una delusione d’amore?”’. M algioglio parla anche dell’intervista che ...

Advertising

StraNotizie : Malgioglio contro Bosé: ''Negazionista? Si faccia un giro in ospedali brasiliani'' - mosxoponticas78 : @gsstanacc le stesse cose anche con Giulia!E andata contro la contessa ,Malgioglio e Pippo ma la chiamavano vittima! - trasheska : MALGIOGLIO E RIKI MARCUZZO AKA QUELLO CHE VA CONTRO LA DEMOSCOPICA URLOOOO #NameThatTune - SteGabri : @tw_fyvry No Bugo è al 7x30 perché serviva uno scarso per perdere.. la squadra delle donne è come quella di Malgiog… - TrashGioGio : RT @nugellae: Drusilla come Malgioglio quando voleva essere eliminato ma vinse il televoto contro Den Harrow che si era dovuto ritirare #is… -