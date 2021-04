“Libere di Essere in arrivo”, un festival per non dimenticare la violenza sulle donne (Di martedì 20 aprile 2021) La violenza non è solo fisica, è un tema complesso. Per questo il festival Libere di Essere a Roma tra il 7 e il 9 maggio vuole entrare in profondità sulla questione che tocca in modo preoccupante la violenza sulle donna. Ospiti importanti nel panorama politico, universitario e giurisdizionale. “Sullo sfondo c’è un pensiero politico L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 aprile 2021) Lanon è solo fisica, è un tema complesso. Per questo ildia Roma tra il 7 e il 9 maggio vuole entrare in profondità sulla questione che tocca in modo preoccupante ladonna. Ospiti importanti nel panorama politico, universitario e giurisdizionale. “Sullo sfondo c’è un pensiero politico L'articolo proviene da Consumatore.com.

