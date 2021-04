Laporta | «Barcellona in Super League? Decidono i soci»

(Di martedì 20 aprile 2021) Joanha parlato della possibile partecipazione delalla: le dichiarazioni del presidente blaugrana Joanha parlato della possibile partecipazione delalla. Le dichiarazioni del presidente blaugrana. «Il Barça non entrerà nella, fin quando non lo stabiliranno icon una votazione. È il loro club, la decisione spetta a loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dall'Inghilterra alla Spagna: Atletico Madrid eci stanno ripensando. 'Non entreremo a ... dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro', ha detto il presidente blaugrana Joan. ..., la clausolaAnche la partecipazione delle big spagnole è tutt'altro che scontata. Secondo quanto riportano i media spagnoli, l'Atletico Madrid sta valutando di ritirarsi dal ...E dalla Spagna viene sottolineato che l'Atletico Madrid ci starebbe ripensando. In tutto questo sono arrivate anche le parole di Laporta, presidente del Barcellona, che ha spiegato come l'entrata ...Ed Woodward \| Richard Heathcote/. La serata di oggi, però, potrebbe persino andare oltre: alle 23.30 andrà in scena una riunione d'emergenza tra i 12 club fondatori, ...