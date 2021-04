La Russia prepara l’invasione? Ecco le armi al confine con l’Ucraina (Di martedì 20 aprile 2021) Testare l’amministrazione di Joe Biden, garantire l’afflusso di acqua alla Crimea oppure prepararsi a una vera e propria invasione. Esperti e analisti di tutto il mondo si stanno interrogando da settimane sulle ragioni che muovono la Russia al più grande dispiegamento di forze al confine dell’Ucraina dal 2014. Ben 100mila unità secondo l’Unione europea. Circa 107mila secondo il governo di Kiev. Ma a spaventare gli osservatori occidentali è soprattutto la natura del dispiegamento, che copre pressoché tutte le componenti utili a un conflitto aperto in Europa orientale. La narrativa di Mosca non nasconde le manovre in atto, ma le giustifica tra esercitazioni militari e la risposta a ciò che presenta come attività ostili ai propri confini, aggiungendovi la consueta esigenza di proteggere i russi presenti nell’est ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Testare l’amministrazione di Joe Biden, garantire l’afflusso di acqua alla Crimea oppurersi a una vera e propria invasione. Esperti e analisti di tutto il mondo si stanno interrogando da settimane sulle ragioni che muovono laal più grande dispiegamento di forze aldeldal 2014. Ben 100mila unità secondo l’Unione europea. Circa 107mila secondo il governo di Kiev. Ma a spaventare gli osservatori occidentali è soprattutto la natura del dispiegamento, che copre pressoché tutte le componenti utili a un conflitto aperto in Europa orientale. La narrativa di Mosca non nasconde le manovre in atto, ma le giustifica tra esercitazioni militari e la risposta a ciò che presenta come attività ostili ai propri confini, aggiungendovi la consueta esigenza di proteggere i russi presenti nell’est ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia prepara SHORTCUT - Distribuito in Russia in 140 schermi Dopo essere stato il primo film italiano, dopo La vita è bella, ad entrare nella top ten del box office americano, " SHORTCUT ", distribuito da Minerva Pictures, si prepara a conquistare la Russia in cui uscirà in 140 schermi dal 22 aprile 2021. Nato dalla produzione italiana indipendente Play Entertainment, diretto da Alessio Liguori e scritto da Daniele Cosci, ...

Russia, Navalny portato in ospedale penitenziario. Corte diritti umani apre procedimento La risposta della Russia vedi anche Russia, Navalny in carcere: "Mi trovo in un campo di ... La manifestazione di mercoledì Intanto, lo staff di Navalny prepara la manifestazione di mercoledì. Sul ...

La Russia prepara l'invasione? Ecco le armi al confine con l'Ucraina Formiche.net Gli Usa in Argentina, Cechia e Polonia contro la Russia e altre notizie interessanti CECHIA E POLONIA CONTRO LA RUSSIA [di Mirko Mussetti] La crisi diplomatica tra Repubblica Ceca e Federazione Russa si inasprisce. Sabato scorso Praga aveva espulso diciotto diplom ...

Crisi Russia-Ucraina, sale la tensione. Mosca sposta oltre 150mila soldati alla frontiera Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi Russia-Ucraina, sale la tensione. Mosca sposta oltre 150mila soldati alla frontiera ...

