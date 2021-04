La Regina si rifiuta di parlare con Harry e lui pare sia già tornato da Meghan Markle

Leggi su dilei

(Di martedì 20 aprile 2021) LaElisabetta non se la sente di tenere un summit familiare con, William e Carlo per discutere, nuovamente, il futuro dei Sussex e il loro rapporto con la Famiglia Reale. La Sovrana non è risentita col nipote, semplicemente a pochi giorni dal funerale di suo marito Filippo, non ha le forze per affrontare la questione. E ora non è chiaro se il Principe se ne sia giàa Los Angeles da sua moglie. In un primo tempo sembrava cheavesse deciso di prolungare il suo soggiorno a Londra dopo i funerali del nonno, per stare accanto allanel giorno del suo 95esimo compleanno, il 21 aprile. Ma ora questa certezza è venuta meno. A dir la verità nessuno sa con precisione che fine abbia fatto. Semplicemente è sparito. Stando alle ...