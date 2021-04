“Io ci ho messo sei mesi a denunciare chi mi picchiava”: la deputata M5S e le “parole gravi” di Grillo (Di martedì 20 aprile 2021) Federica Daga, deputata del Movimento 5 Stelle spiega a Beppe Grillo che non c’è una data per denunciare una violenza o uno stupro. E racconta la sua dolorosa vicenda personale “Io ci ho messo sei mesi a denunciare chi mi picchiava”: Federica Daga e le “parole gravi” di Grillo Ieri Federica Daga, a caldo, ha spiegato a AdnKronos cosa pensava del video in cui Beppe Grillo ha detto “perché una persona che viene stuprata la mattina, il pomeriggio va in kite surf e dopo otto giorni fa la denuncia?”. La deputata ha espresso vicinanza umana all’Elevato, ma non senza rimarcare che una vittima non può essere messa sul banco degli imputati perché non denuncia immediatamente: “Umanamente mi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Federica Daga,del Movimento 5 Stelle spiega a Beppeche non c’è una data peruna violenza o uno stupro. E racconta la sua dolorosa vicenda personale “Io ci hoseichi mi”: Federica Daga e le “” diIeri Federica Daga, a caldo, ha spiegato a AdnKronos cosa pensava del video in cui Beppeha detto “perché una persona che viene stuprata la mattina, il pomeriggio va in kite surf e dopo otto giorni fa la denuncia?”. Laha espresso vicinanza umana all’Elevato, ma non senza rimarcare che una vittima non può essere messa sul banco degli imputati perché non denuncia immediatamente: “Umanamente mi ...

