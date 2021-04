Il principe Carlo sta per diventare Re, ma la Regina non abdicherà: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia è su tutti i principali tabloid britannici. La Regina Elisabetta non abdicherà ma per la prima volta si parla seriamente della successione e, soprattutto, dell’incoronazione del principe Carlo che ha lasciato Londra alla volta del suo cottage in Galles per riflettere sul futuro dopo la morte del principe Filippo. In queste ore, racconta il Daily Mail, ci sarebbe stato un incontro straordinario tra il principe Carlo e i suoi figli, il principe William e il principe Harry. Un incontro preteso da Carlo per discutere del futuro della Royal Family e per avere l’occasione per la prima volta di parlare faccia a faccia dopo l’intervista bomba che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Il futuro ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia è su tutti i principali tabloid britannici. LaElisabetta nonma per la prima volta si parla seriamente della successione e, soprattutto, dell’incoronazione delche ha lasciato Londra alla volta del suo cottage in Galles per riflettere sul futuro dopo la morte delFilippo. In queste ore, racconta il Daily Mail, ci sarebbe stato un incontro straordinario tra ile i suoi figli, ilWilliam e ilHarry. Un incontro preteso daper discutere del futuro della Royal Family e per avere l’occasione per la prima volta di parlare faccia a faccia dopo l’intervista bomba che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Il futuro ...

Advertising

peppe844 : #RoyalFamily Il principe Carlo sta per diventare Re, ma la Regina non abdicherà: ecco cosa sta succedendo - DonnaGlamour : La Regina Elisabetta non abdicherà, ma è Carlo il vero “capo” della Royal family - RomanoRandagio : RT @VanityFairIt: Con la morte di Filippo d'Edimburgo è iniziata per Carlo quella che i media britannici hanno già definito una «soft regen… - VanityFairIt : Con la morte di Filippo d'Edimburgo è iniziata per Carlo quella che i media britannici hanno già definito una «soft… - corra_franco : RT @fdragoni: Il progetto #SuperLega si sta dimostrando essere la più colossale cazzata del calcio contemporaneo...Contrari #FIFA, #uefa, #… -