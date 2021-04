Il fallimento della Superlega: senza il consenso gli affaristi e gli speculatori restano a bocca asciutta (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega è abortita in una sola notte. Sepolta dalle rivolte di popolo in Gran Bretagna (con slogan e striscioni “Superleagueout”), screditata da un coro quasi unanime di dissociazioni, distrutta nella sua immagine fin dalla culla, e ridotta nel messaggio a quello che era: un circoletto secessionista di miliardari indebitati ed egoisti che provano a chiudersi in una fortezza dorata. Lo fanno in gran segreto, e per giunta non ci riescono. La partita non è ancora ufficialmente chiusa, ma l’effetto valanga che porta a quel risultato è già intuibile sin da ora: prima il forfait clamoroso del Chelsea, che ha colpito al cuore il progetto ambizioso e folle di abbandonare i campionati del merito sportivo per creare un circo di ottimati. Poi le proteste, ovunque. Quindi l’annuncio informale – la notizia del martedì sera – che le squadre spagnole sono ad un passo ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Laè abortita in una sola notte. Sepolta dalle rivolte di popolo in Gran Bretagna (con slogan e striscioni “Superleagueout”), screditata da un coro quasi unanime di dissociazioni, distrutta nella sua immagine fin dalla culla, e ridotta nel messaggio a quello che era: un circoletto secessionista di miliardari indebitati ed egoisti che provano a chiudersi in una fortezza dorata. Lo fanno in gran segreto, e per giunta non ci riescono. La partita non è ancora ufficialmente chiusa, ma l’effetto valanga che porta a quel risultato è già intuibile sin da ora: prima il forfait clamoroso del Chelsea, che ha colpito al cuore il progetto ambizioso e folle di abbandonare i campionati del merito sportivo per creare un circo di ottimati. Poi le proteste, ovunque. Quindi l’annuncio informale – la notizia del martedì sera – che le squadre spagnole sono ad un passo ...

Advertising

RealPiccinini : Avevo scritto che sarebbero stati i tifosi a decretare il successo o il fallimento della #SuperLeague. Forse sono b… - greenMe_it : I bambini che hanno tagliato le orecchie a un cane randagio ci mostrano tutto il fallimento della nostra società… - JUVENTUS_LIFE11 : RT @LM_1292: Peccato che De Zerbi sia arrivato al Sassuolo solo nel 2018. Nel 2013 avrebbe potuto vedere la sua società spodestare la Reggi… - GFantis : RT @prelemi92373873: Ilary merita una denuncia la produzione merita il fallimento. Il fallimento della tv italiana siete proprio voi che fa… - Desi_dri : RT @fnicodemo: In ogni caso, è un caso scuola di contemporaneità. Senza il consenso dell'opinione pubblica non puoi fare nulla. Non può esi… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento della Juve, Schira spegne le voci: Non ci saranno dimissioni - Top News Le voci delle ultime ore vanno tutte in direzione di un fallimento arrivato ancora prima di ...dal Chelsea e da quel momento si è generato un effetto a valanga che ha portato tutte le squadre della ...

Anna Bonamigo, seconda moglie Adriano Panatta/ 'Non ci si sposa per scherzo e io..' Lui non ha mai fatto mistero della sua voglia di sposarsi e del suo interesse al matrimonio nonostante il fallimento del primo. Questa sera il tennista sarà sul palco de La Canzone segreta, che sia ...

Il fallimento della guerra afgana / Notizie / Home Unimondo.org Caos SuperLega, continua il tutti contro tutti | “Compriamo un telefono ad Agnelli” Senza Juve Inter e Milan quale tv pagherebbe 840 milioni di euro l’anno per i diritti della serie a? “Senza Juve Inter e Milan quale tv pagherebbe 840 milioni di euro l’anno per i diritti della serie ...

Cuba, l'abbraccio di Raul Castro Come annunciato 10 anni fa, quando assunse il ruolo che fu di Fidel, il Generale Raul Castro ha presentato all’ottavo Congresso del Partito Comunista di Cuba le sue dimissioni da ogni incarico dirigen ...

Le voci delle ultime ore vanno tutte in direzione di unarrivato ancora prima di ...dal Chelsea e da quel momento si è generato un effetto a valanga che ha portato tutte le squadre...Lui non ha mai fatto misterosua voglia di sposarsi e del suo interesse al matrimonio nonostante ildel primo. Questa sera il tennista sarà sul palco de La Canzone segreta, che sia ...Senza Juve Inter e Milan quale tv pagherebbe 840 milioni di euro l’anno per i diritti della serie a? “Senza Juve Inter e Milan quale tv pagherebbe 840 milioni di euro l’anno per i diritti della serie ...Come annunciato 10 anni fa, quando assunse il ruolo che fu di Fidel, il Generale Raul Castro ha presentato all’ottavo Congresso del Partito Comunista di Cuba le sue dimissioni da ogni incarico dirigen ...