Ex Embraco | Sindacati in pressing

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Ritirare i licenziamenti e andare avanti con il progetto Italcomp. A chiederlo Fiom, Fim e Uilm ricordando che oggi i lavoratori di Acc e dihanno manifestato al Ministero dello Sviluppo economico per chiedere al Governo di riprendere il progetto Italcomp e di “agire con la massima urgenza per scongiurare gli imminenti licenziamenti alladi Torino e la interruzione della produzione alla Acc di Belluno per problemi di liquidità”. Il Viceministro, Alessandra Todde, “che da qualche giorno ha avuto le deleghe a seguire le vertenze, ha ricevuto una delegazione delle segreterie nazionali e delle rappresentanze dei lavoratori. Ha assicurato la sua intenzione di proseguire con la ricerca di una soluzione industriale e ha dichiarato la disponibilità di ammortizzatori sociali consecutivi anche per, a patto ...