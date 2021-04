Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman: "Il matrimonio non è saltato, sono molto felice" (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo le voci sulla crisi e la rottura con Can Yaman, Diletta Leotta svela la verità sul rapporto con la star di Daydreamer. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo le voci sullae la rottura con Cansvela la verità sul rapporto con la star di Daydreamer.

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman, aria di crisi: lui sparisce dai social e lei si toglie l’anello - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - NDarghahi2 : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! - NaghmehDar : RT @manu86anto: Per tutte quelle persone che in questi giorni, hanno parlato ed anche troppo, non conoscendo soprattutto i fatti, vi metto… - NaghmehDar : RT @SocialArtistOF: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! -