Coronavirus, così i big della ristorazione toscana: chi riapre, chi no e chi è in forse (Di martedì 20 aprile 2021) Sul fronte del no chi non ha possibilità di utilizzare spazi all’aperto e chi preferisce aspettare per il meteo. Le convinzioni della "pattuglia" del sì Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 20 aprile 2021) Sul fronte del no chi non ha possibilità di utilizzare spazi all’aperto e chi preferisce aspettare per il meteo. Le convinzioni"pattuglia" del sì

Advertising

ilpost : La Cina ha ammesso che i suoi vaccini funzionano così così - kebilu : RT @ti_SIC: ??Così mi testo per il COVID-19 - iltirreno : ?? Coronavirus, riaperture: così alcuni dei big della cucina in Toscana ?? di Federica Scintu - MARTIUS1968 : #coronavirus ma come mai in Cina i contagi sono così pochi ? - pattychiari65 : RT @ti_SIC: ??Così mi testo per il COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus così Ombra usura sulle imprese: più di 40mila a rischio ... turismo, ristorazione, trasporti), che più di ogni altro ha pagato dazio all'emergenza coronavirus.burocratiche che già in tempi normali affossano l'attività economica ma che in una situazione così ...

Covid Germania, 9.609 nuovi contagi e 297 morti In Germania i contagi da coronavirus delle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi sale così a 3.163.308 e quello dei decessi ...

Il piano delle Regioni per le riaperture: al ristorante anche di sera, al cinema e a teatro senza ... Il Sole 24 ORE ... turismo, ristorazione, trasporti), che più di ogni altro ha pagato dazio all'emergenza.burocratiche che già in tempi normali affossano l'attività economica ma che in una situazione...In Germania i contagi dadelle ultime 24 ore sono stati 9.609 e 297 i decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie del Paese precisando che il numero totale dei contagi salea 3.163.308 e quello dei decessi ...