Burioni a favore della Superlega: "Almeno si parla di calcio e non di vaccini" (Di martedì 20 aprile 2021) Nel commentarne la risonanza mediatica, Roberto Burioni si è detto favorevole alla nuova Superlega: "Almeno parlano tutti di calcio e non di vaccini". Superlega europea, Burioni: “favorevole, Almeno parlano di calcio e non di vaccini” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Nel commentarne la risonanza mediatica, Robertosi è dettovole alla nuova: "no tutti die non di".europea,: “vole,no die non di” su Notizie.it.

Advertising

ciassette : RT @ecodellarete: Il krostarolo Borghi denuncia (retwittato da Bagnai) che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Vuol dire che il kros… - FKikx : @chetempochefa @fabfazio @RobertoBurioni @lucianinalitti @ThierryBreton non ho ho guardato come di consueto, mi agg… - Borghi_Tv : @borghi_claudio Se 'E' chiaro che Burioni lavora per chi è contro i vaccini' e tutto è il contrario di come sembra… - CinoBalanico : @borghi_claudio @RobertoBurioni In altre parole: lei a favore (posizione + rappresentata), io contro(0). Burioni… - nakisady : RT @ecodellarete: Il krostarolo Borghi denuncia (retwittato da Bagnai) che Burioni lavora per chi è contro i vaccini. Vuol dire che il kros… -