Arbitri&Arbitri – Marco Di Bello è l’arbitro di Napoli-Lazio (Di martedì 20 aprile 2021) Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Per la trentaduesima giornata del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 aprile 2021) Arbitri & Arbitri –Disaràche dirigerà, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Per la trentaduesima giornata del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AndreaBricchi77 : Continuo a non avere un’idea chiara sulla superlega, mancan troppi elementi, ma vedendo la reazione scomposta di ce… - LegaDilettanti : ???? #SerieD ?? Tra mercoledì e giovedì si giocano 17 partite di 8 gironi Il programma gare completo, le dirette s… - ZZiliani : Domani #Maresca farà squalificare #Ibrahimovic per 1 o 2 giornate per aver detto: “Sembra strano eh?”. Succede solo… - ruttosport : Agnelli: “Ok alla Superlega ma gli arbitri li portiamo noi” - dr40653 : La #SuperLega senza arbitri sceglierà il dirigente di una delle 2 squadre se vorrà fischiare nella partita -