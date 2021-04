Adriano | il figlio firma con il Gremio L’ex Inter | “Orgoglioso di te”

(Di martedì 20 aprile 2021) Primo contratto importante perJunior, 19ennedelImperatore ammirato con le maglie die Roma. Il giovane calciatore ha un’eredità pesante sulle spalle, ma ha il pieno appoggio delcentravanti nerazzurro che in un post su Instagram ha voluto fare gli auguri al suo ragazzo. “Sono moltodi mio, congratulazioni. Dio ti illumini in questa nuova avventura. Ti voglio bene“, le sue parole da papà fiero ed emozionato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daimperador (@imperador) SportFace.

C'è un nuovo Imperatore nel calcio: è ildiLeite Ribeiro . 14 anni edell'ex bomber di Parma , Inter e Roma , ha firmato oggi il suo primo contratto con il Gremio . Entrerà a far parte della selezione under 15 del club ...IlGiuseope Giugliano è risultato in contatto con la n'drina calabrese dei Pesce - Bellocco ...poi trasportato e custodito da incensurati insospettabili quali Francesco de Michele eDe ...Positivo al Covid, aveva 72 anni e da tempo era responsabile dei sentieri per il Cai. Aprì 300 vie alpine tra Carnia e Cadore ...Giocherà nel Gremio, una delle squadre brasiliane con maggior seguito e tradizione, ed entrerà a far parte della selezione under 15 ...