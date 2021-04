1ª coppa Calanna-Laganadi | grande prestazione della scuderia “Piloti per Passione”

Advertising

reggiotv : Circoletto rosso sul calendario già fissato da tempo: domani scatta l'attesissimo via della 1° Coppa… - TelemiaLaTv : Rombo di motori tra mare e montagna: domani la 1° coppa Calanna-Laganadi -

Ultime Notizie dalla rete : coppa Calanna

Stretto web

Rombo di motori per la I- Laganadi . Tra mare e montagna, tra curve e tornanti, si tornerà a spingere il piede sull'acceleratore per quella che sarà la prima gara calabrese e prima gara del Challenge Slalom ...Rombo di motori per la I- Laganadi . Tra mare e montagna, tra curve e tornanti, si tornerà a spingere il piede sull'acceleratore per quella che sarà la prima gara calabrese e prima gara del Challenge Slalom ...Circoletto rosso sul calendario già fissato da tempo: domani scatta l'attesissimo via della 1° Coppa Calanna-Laganadi. Un ritorno, fortemente voluto, dopo una lunga assenza durata 12 anni. Un evento s ...Rombo di motori per la I coppa Calanna-Laganadi. Tra mare e montagna, tra curve e tornanti, si tornerà a spingere il piede sull'acceleratore per quella che sarà la prima gara calabrese e prima gara de ...