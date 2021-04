Uomini e Donne | lutto per Beatrice Buonocore

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021), ex corteggiatrice di Davide Donadei di, ha perso l’amata nonna. La studentessa e cantante nata nel 2000 e che ha tatuato sul braccio un microfono, ha parlato del suoin una Instagram Story, postando una sua foto da bambina insieme alla nonna e facendo un commento alquanto commovente. La foto e il postha così scritto sul post su Instagram: “C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene una compagna. Tu ...