Tragedia nel Vibonese, pensionato muore dopo una caduta dalle scale (Di lunedì 19 aprile 2021) Un uomo di 68 anni è morto ieri pomeriggio, domenica 18 aprile, a Paravati - frazione di Mileto , nel Vibonese - per una caduta dalle scale. A riportare la notizia la Gazzetta del Sud, che ha ricostruito gli eventi: il pensionato, A. M. - benvoluto e stimato da tutti in paese - stava guardando la partita Juventus - Atalanta quando è andato in cantina per prendere ... Leggi su zoom24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Un uomo di 68 anni è morto ieri pomeriggio, domenica 18 aprile, a Paravati - frazione di Mileto , nel- per una. A riportare la notizia la Gazzetta del Sud, che ha ricostruito gli eventi: il, A. M. - benvoluto e stimato da tutti in paese - stava guardando la partita Juventus - Atalanta quando è andato in cantina per prendere ...

Tragedia nel Vibonese, pensionato muore dopo una caduta dalle scale Nel tornare in casa, al piano di sopra, la caduta dalle scale con le conseguenti ferite alla testa. Anche se una delle ipotesi è che la stessa caduta possa essere stata causata in realtà da un malore ...

