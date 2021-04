Traffico Roma del 19-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto incidente sulla via Ostiense Tra Casal Bernocchi e via di Mezzocammino con code nelle due direzioniin coda poi è segnalato sul grande raccordo anulare trasud e lo svincolo per La 24 in carreggiata esterna rallentamenti su via Trionfale tra via Giuseppe Barellai e via Carlo Piancastelli direzione del raccordo anulare forti rallentamenti invece su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via Emma perodi in direzione di via Boccearallentato poi è segnalato il suo del Forte Trionfale per un incidente avvenuto all’altezza di via pezzè pascolato e Ci sono rallentamenti per incidente anche su via di Grottarossa nei pressi dell’ospedale Sant’Andrea rallentamenti per lavori in programma Fino al prossimo 3 maggio su ...