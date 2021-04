Teresa Noce | comunista ostinata e libera

(Di martedì 20 aprile 2021) Camilla Cederna l’ha definita «una specie di straordinaria moderna Odissea». E chiunque abbia avuto occasione di leggere Rivoluzionaria professionale, l’autobiografia di– edita per la prima volta nel 1974 e di cui l’ultima riedizione è del 2016 per Red Star Press -, potrà facilmente convenire sulla intensità di una esistenza che ha attraversato il Novecento e che ne ha saputo raccontare le nervature, politiche, storiche ma anche sentimentali e di intrecci. Della intransigenza indocile di una protagonista di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

callmeboxyco : RT @BravaTore: 'Dicette o pappice vicino a' noce, ramm' o tiemp' ca te spertose.' (Madre Teresa di Calcutta) @___crus___ - BravaTore : 'Dicette o pappice vicino a' noce, ramm' o tiemp' ca te spertose.' (Madre Teresa di Calcutta) @___crus___ -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Noce

... nel giardino del Museo Archeologico o, ancora, nel verde del fantastico parco Fausto. 'Le ... Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Un giovanissimo fantino di Santa...Inadeguato alla perfezione del nuovo Centro di vaccinazione anti Covid recentemente inaugurato in viaa Piediripa. L'ho frequentato, insieme a mia moglie, sabato scorso: da ottuagenari ...E chiunque abbia avuto occasione di leggere Rivoluzionaria professionale, l’autobiografia di Teresa Noce – edita per la prima volta nel 1974 e di cui l’ultima riedizione è del 2016 per Red Star Press ...La municipale al lavoro anche nella zona del punto vaccinale a Valleverde. Poi Montanello, Pieve e Carrareccia ...