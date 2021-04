Tampone fai da te, il kit arriva nei supermercati (Di lunedì 19 aprile 2021) Il kit per il Tampone rapido da fare a casa: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in supermercati, negozi, bar. Il ministero della Salute lo ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici. Non ha la stessa affidabilità dei test molecolari Leggi su corriere (Di lunedì 19 aprile 2021) Il kit per ilrapido da fare a casa: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in, negozi, bar. Il ministero della Salute lo ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici. Non ha la stessa affidabilità dei test molecolari

Advertising

Corriere : Arriva il tampone fai da te: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in supermercati e bar - patriziadegioia : RT @mariamacina: Tampone fai da te, il kit arriva nei supermercati- - robertalerici : RT @Corriere: Arriva il tampone fai da te: costerà 6-8 euro e sarà in vendita anche in supermercati e bar - infoitsalute : Tampone fai da te: dove acquistarlo, quanto cosa e come funziona - infoitsalute : Tampone Covid fai da te: prezzo e dove comprare -