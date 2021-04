Pressing delle regioni su coprifuoco e pass per gli spostamenti (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi solo Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna saranno in fascia rossa. Il resto del paese in arancione in attesa del 26 aprile giorno delle graduali aperture. I governatori premono per degli ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi solo Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna saranno in fascia rossa. Il resto del paese in arancione in attesa del 26 aprile giornograduali aperture. I governatori premono per degli ...

Advertising

totofaz : @massimo_macs @YDJ69 Ripeto. Me lo auguro. Lo vedremo questa estate. Sul discorso tattico che serva un difensore ve… - influencerooc : La #Superlega è una spacconata dei ricconi che vogliono ammazzare la bellezza dello sport e le speranze delle picco… - manini_giacomo : #NapoliInter è stata giocata sotto ritmo con entrambe tutto sommato contente del pari. Ci sono state però delle bel… - Ciro_Scg : @ncorrasco Non sono d'accordo. È la solita partita delle ultime. Poco pressing e accorti in difesa ma stasera ci gira male... - ErmesMoras1 : RT @IlPrimatoN: 'La limitazione delle libertà dopo un anno non è più tollerabile' -