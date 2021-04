Pedalare per donare, torna l’iniziativa benefica “2 milioni di KM” (Di lunedì 19 aprile 2021) Una raccolta fondi e un evento sportivo, con l’obiettivo di donare in beneficenza pedalando tutti insieme ma a distanza. torna anche nel 2021 “2 milioni di KM”, l’iniziativa voluta da Bikevo in favore di Dynamo Camp, una onlus impegnata nell’offrire in maniera gratuita programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi con patologie gravi, con la partnership istituzionale del progetto Bicimparo della Federazione Ciclistica Italiana. Un progetto che ha visto la luce lo scorso anno e che alla prima edizione è riuscito a superare l’obiettivo, arrivando a 2milioni e 100mila KM. Un evento pensato “per Pedalare tutti assieme pur non potendolo fare fisicamente e sostenendo una causa nobile, che lo scorso anno ha ottenuto un risultato oltre aspettative”, ha spiegato Max Morocutti di Bikevo, ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Una raccolta fondi e un evento sportivo, con l’obiettivo diin beneficenza pedalando tutti insieme ma a distanza.anche nel 2021 “2di KM”,voluta da Bikevo in favore di Dynamo Camp, una onlus impegnata nell’offrire in maniera gratuita programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi con patologie gravi, con la partnership istituzionale del progetto Bicimparo della Federazione Ciclistica Italiana. Un progetto che ha visto la luce lo scorso anno e che alla prima edizione è riuscito a superare l’obiettivo, arrivando a 2e 100mila KM. Un evento pensato “pertutti assieme pur non potendolo fare fisicamente e sostenendo una causa nobile, che lo scorso anno ha ottenuto un risultato oltre aspettative”, ha spiegato Max Morocutti di Bikevo, ...

Advertising

Mov5Stelle : Da questa estate si potrà iniziare a pedalare lungo l’Appennino Bike Tour, l’undicesima ciclovia turistica nazional… - Straccia2 : RT @Mov5Stelle: Da questa estate si potrà iniziare a pedalare lungo l’Appennino Bike Tour, l’undicesima ciclovia turistica nazionale del Pa… - sportface2016 : Pedalare per donare, torna l'iniziativa benefica '2 milioni di KM' - PeruffoCicli : ???? - ?? Siete pronti per scoprire il vero significato di pedalare? - ???? - ?? Are you ready to discover the real meani… - LaSabri05506139 : RT @Mov5Stelle: Da questa estate si potrà iniziare a pedalare lungo l’Appennino Bike Tour, l’undicesima ciclovia turistica nazionale del Pa… -