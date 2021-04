Pass in due tempi: prima cartaceo, poi digitale (Di lunedì 19 aprile 2021) La card digitale per i primi di giugno e nel frattempo il certificato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Potrebbe essere questa la strada che il governo potrebbe scegliere per consentire lo spostamento sul territorio nazionale o l’accesso a determinati luoghi o eventi man mano che, dal 26 aprile, il Paese “riaprirà”. Un’operazione in due tempi, dunque. Sulla quale resta stretto il nodo della discriminazione tra italiani di serie A e italiani di serie B. Il Governo, come ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in linea con quanto previsto dall’Unione Europea, pensa a un Pass vaccinale per consentire lo spostamento tra territori inseriti in fasce di rischio e colore diversi. Una applicazione digitale per vaccinati, ex positivi ed ex ammalati guariti. Un obiettivo impossibile da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) La cardper i primi di giugno e nel frattempo il certificato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Potrebbe essere questa la strada che il governo potrebbe scegliere per consentire lo spostamento sul territorio nazionale o l’accesso a determinati luoghi o eventi man mano che, dal 26 aprile, il Paese “riaprirà”. Un’operazione in due, dunque. Sulla quale resta stretto il nodo della discriminazione tra italiani di serie A e italiani di serie B. Il Governo, come ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in linea con quanto previsto dall’Unione Europea, pensa a unvaccinale per consentire lo spostamento tra territori inseriti in fasce di rischio e colore diversi. Una applicazioneper vaccinati, ex positivi ed ex ammalati guariti. Un obiettivo impossibile da ...

cdghietta : RT @HuffPostItalia: Pass in due tempi: prima cartaceo, poi digitale - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Pass in due tempi: prima cartaceo, poi digitale - HuffPostItalia : Pass in due tempi: prima cartaceo, poi digitale - Reale_EU : Tanto più che dal punto di vista tecnico non esiste nessun punto di contatto tra le due cose: il contact tracing e… - fuoricomreg : RT @ancarola1973: @catirafaella Sono d’accordo! Faraone ha appena tweettato che Hanno presentato un emendamento al dl sostegni per dare pos… -