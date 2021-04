Pass e scuola, vigilia di incontro tra Governo, Regioni e Cts (Di lunedì 19 aprile 2021) In primo piano il documento per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse e i protocolli per le riaperture di palestre, piscine, locali, sulle quali i tecnici hanno manifestato perplessità Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) In primo piano il documento per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse e i protocolli per le riaperture di palestre, piscine, locali, sulle quali i tecnici hanno manifestato perplessità

Ultime Notizie dalla rete : Pass scuola Pass e scuola, vigilia di incontro tra Governo, Regioni e Cts In primo piano il documento per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse e i protocolli per le riaperture di palestre, piscine, locali, sulle quali i tecnici hanno manifestato perplessità

Domani incontro Governo - Regioni, arriva il nuovo decreto sulle riaperture Uno degli argomenti all'ordine del giorno riguarderà il ritorno dei ragazzi a scuola e il trasporto ... Nuove regole per un pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse. Sul tavolo anche i ...

Riaperture e pass, domani riunione Cts/ Decreto Covid: “test salivari a scuola” Il Sussidiario.net Brenda Barnini: «Priorità alla scuola. Pronti 8.5 milioni per tre ... «La scuola è da sempre la nostra assoluta priorità. Abbiamo investito tanto anche nei mesi scorsi, per fare interventi di manutenzione straordinaria in quasi tutti i nostri plessi scolastici e prepara ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 141 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...

