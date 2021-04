Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette arresti tra Latina e Venezia (Di lunedì 19 aprile 2021) Associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all’impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati in coltivazioni in serra. Sono questi i reati contestati a sette persone arrestate dai carabinieri del Nas. L’operazione è scattata a Terracina (Latina) e in provincia di Venezia. Nell’operazione sono entrati in azione 50 militari del comando per la Tutela della salute, dei comandi provinciali di Latina, Venezia, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Latina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all’impiego illecito dinonin coltivazioni in serra. Sono questi i reati contestati apersone arrestate dai carabinieri del Nas. L’operazione è scattata a Terracina () e in provincia di. Nell’operazione sono entrati in azione 50 militari del comando per la Tutela della salute, dei comandi provinciali di, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

