Mediaset: Vivendi deve risarcire Biscione su Premium (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Tribunale di Milano ha condannato Vivendi a risarcire Mediaset per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La decisione del collegio composto dal presidente Angelo Mambriani e dai ...

