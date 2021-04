LIVE – Travaglia-Krajinovic 5-7 7-5 3-1 | Atp Belgrado 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ile latestuale dello scontro tra Stefanoe Filip, valevole per il primo turno dell’Atp 250 di. Incontro dalla difficoltà specifica elevata per l’azzurro, il quale però potrà usufruire della sua maggiore dimestichezza sulla terra rossa, considerando le caratteristiche ‘da veloce’ del serbo. Sfida equilibrata dunque, quantomeno sulla carta. Sportface.it vi accompagnerà tramite aggiornamenti in tempo reale, durante il tardo pomeriggio di lunedì 19 aprile. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA5-7 7-5 3-1* TERZO SET – Discesa a rete no sense di, palla per il doppio break di ...

Advertising

live_tennis : Rolex Monte-Carlo Masters - 1st Round: Pablo Carreno Busta beat Stefano Travaglia 7-5, 7-6 - Sportingbet_com : ATP Monte Carlo Masters Live Streaming today: ???? Stefanos Tsitsipas vs Aslan Karatsev ???? ???? Grigor Dimitrov vs Jan… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Travaglia

Sportface.it

... ATP, Monte Carlolotta alla pari, ma alla fine passa Carreno Busta UN ORA FA 'Ho avuto ... rientro amaro: è fuori in 2 set con Davidovich - Fokina 2 ORE FA ATP, Monte CarloDay 2: avanti ...... 3 - 6, 6 - 3 CARUSO - CATARINA 6 - 7, 7 - 6, 6 - 3 SONEGO - FUCSOVICS 6 - 3, 6 - 4 HIGHLIGHTS DAVIDOVICH FOKINA - BERRETTINI 7 - 5, 6 - 3 HIGHLIGHTS CARRENO BUSTA -7 - 5, 7 - 6L’ingresso in top-20 avvenne per la prima volta il 9 ottobre del 2006, quando Nole aveva 19 anni e 5 mesi L’ingresso in top-20 alla numero 19 sarebbe arrivato solo pochi giorni dopo, nella classifica ...Il live e la diretta testuale dello scontro tra Stefano Travaglia e Filip Krajinovic, valevole per il primo turno dell'Atp 250 di Belgrado 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...